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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب خضوعه لعملية جراحية.. قرار عاجل من أرسنال بخصوص محمد النني

محمد النني
محمد النني

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قرار عاجل من إدارة نادي أرسنال، بخصوص لاعبه محمد النني، عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة اليمنى.

وكان أرسنال قد أعلن غياب محمد النني عن الفريق لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة، أجبرته على الخضوع لعملية جراحية.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن أرسنال سيتخذ قرار تفعيل خيار التمديد لمدة موسم إضافي في عقد محمد النني، حتى 2024، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه، كامل دعمه للدولي المصري، بعد الإصابة التي لحقته مؤخرا.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة من 19 مباراة، 16 فوز و2 تعادل وهزيمة وحيدة.

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