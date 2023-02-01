كنترولات الكليات بجامعة القاهرة تعمل بأقصى جهد لسرعة إعلان النتائج الطلاب.. والكليات تكشف عن مواعيد وكيفية الحصول على نتيجة الترم الأول

عميد آداب القاهرة: إنتظام أعمال الكنترولات وإعلان النتائج قبل بداية الترم الثاني

وكيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة: غلق باب الالتماسات على النتائج 9 فبراير

هندسة القاهرة: تم إعلان نتائج الطلاب الساعات المعتمدة علي موقع الكلية

انتهت الجامعات المصرية من امتحانات الفصل الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2022/2023، وبدأت منذ يومين إجازة منتصف العام الدراسي، ولكن دائما ما يكون الطلاب في إنتظار كبير لمعرفة نتائجهم في الامتحانات ويراقبون مواعيد إعلان النتائج، وموقع الجامعة التي من المقرر أن تظهر عليه نتائج الامتحانات.

اختتمت كليات جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

وقالت الدكتورة عبير محمد عبد السلام، عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكلية أنتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، وأن الإمتحانات سارت بصورة هادئة وطبيعية منذ بدايتها وحتى نهايتها بدون رصد أي مشكلات أو معوقات، في إطار الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الامتحانية الصادرة عن الجامعة وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وصرحت “عبد السلام”، إلى انتظام أعمال الكنترولات بالكلية حتى تتم عملية التصحيح والرصد وحتى يتم إعلان النتائج فى أقرب وقت ممكن، وأنه فور انتهاء أعمال الكنترولات سوف يتم إعلان النتائج على موقع الكلية، وأن من المتوقع أن يتم إعلان النتائج قبل بداية الفصل الدراسى الثانى .

كما أعلنت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد الامتحان التكميلى للطلاب المتوجب عليهم استكمال مواد دراسية ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت “عبد السلام”، إنه تم إعلان جدول الامتحان التكميلي للطلاب المتوجب عليهم استكمال مواد دراسية، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ يوم الخميس الموافق 16 فبراير وتستمر حتي يوم الخميس 23 من نفس الشهر.

وأشارت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إلى أنه تم التنبيه على الطلاب الذين يخضون الامتحان التكميلي أن يكون المواعيد النهائي لسداد رسوم الامتحان قبل بداية الامتحان بأسبوعين.

وعلي جانب آخر كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية هندسة القاهرة، عن مواعيد إعلان نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023.

وصرحت الدكتور “عبدالفتاح” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكلية أنتهت من إعلان نتائج بعض البرامج الدراسية بالكلية بشكل كامل هي البرامج الدراسية الساعات المعتمدة، أما بخصوص باقى الطلاب والفرق الدراسية الاخرى ففى خلال الايام القادمة سوف تقوم الكلية بإعلان النتائج المتبقية.

أكد عميد كلية هندسة القاهرة، على إنتظام أعمال الكنترولات في الكلية وأن من المقرر إعلان نتائج جميع طلاب الكلية مع الأسبوع الثاني خلال الأسبوع الأول من التيرم الثاني.

وفي اطار متصل، أوضحت الدكتورة أمل يوسف وكيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن آخر موعد لتقديم طلب إعادة رصد الدرجات لامتحانات مرحلة الدراسات العليا(دبلوم - ماجستير - دكتوراه) لدور نوفمبر 2022، وهو يوم الخميس الموافق 9 فبراير.

واشارت وكيل كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم اعتماد وظهور نتيجة الدراسات العليا دور نوفمبر ٢٠٢٢ (دبلوم،ماجستير،دكتوراه)، منذ أكثر من أسبوع، وانه يمكن علي الطلاب الإطلاع عليها من خلال الموقع الرسمى للكلية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد مرور 24 ساعة على انتهاء الامتحانات بالجامعة، بدأت عدد من الكليات إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

وقد تلقى الدكتور محمد الخشت، تقريرًا من الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، أوضح فيه أن متوسط نسب النجاح بكلية الزراعة بلغ 81% لإجمالي 34,776 طالبا لـ 429 مقررا ببرامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

ويذكر أن الخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2022 - 2023، تشير إلى أن إجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهى يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.