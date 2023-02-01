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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

الرئيس التنفيذي لهيئة
الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة

أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أن أرقام  السياحة جيدة ومبشرة للموسم الشتوي والصيفي المقبل.

 

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 وقال عمرو القاضي في حواره مع الإعلامي  رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "السائح الهندي يفضل السياحة الثقافية في مصر ولديه قدرة إنفاقية مرتفعة  ويقدر المنتج الثقافي المصري".

وأضاف عمرو القاضي: "زيارة الرئيس السيسي الأخيرة  للهند والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الهندي سوف تسهم في زيادة أعداد السائحين الهنود لمصر".

وتابع عمرو القاضي: "بدأنا  بفتح باب سياحة حفلات الزفاف الهندية، وبالفعل تم عقد حفل زفاف هندي في شرم الشيخ وهذا ما سوف نعمل عليه الفترة المقبلة لجذب المزيد من السائحين الهنود".

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