عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أن أرقام السياحة جيدة ومبشرة للموسم الشتوي والصيفي المقبل.

وقال عمرو القاضي في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "السائح الهندي يفضل السياحة الثقافية في مصر ولديه قدرة إنفاقية مرتفعة ويقدر المنتج الثقافي المصري".

وأضاف عمرو القاضي: "زيارة الرئيس السيسي الأخيرة للهند والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب الهندي سوف تسهم في زيادة أعداد السائحين الهنود لمصر".

وتابع عمرو القاضي: "بدأنا بفتح باب سياحة حفلات الزفاف الهندية، وبالفعل تم عقد حفل زفاف هندي في شرم الشيخ وهذا ما سوف نعمل عليه الفترة المقبلة لجذب المزيد من السائحين الهنود".