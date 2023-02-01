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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا توجد أوعية ادخارية جديدة.. البنك الأهلي يكشف حصيلة شهادة الـ25%

أخبار التوك شو| فرج عامر يوجه رسالة نارية للأهلى قبل مباراة اليوم.. الزراعة: يجب تغيير نمط الاستهلاك واشتروا على قدر حاجتكم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:
 

كهربا هيولع الدنيا.. أحمد موسى: الأهلى يأتي بعد الريال في حصد البطولات
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن النادي الأهلي، لديه مباراة مهمة غدًا  فى تمام التاسعة مساءً، وأن المباراة ستكون أمام أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية.

 

فرج عامر يوجه رسالة نارية للأهلى قبل مباراة الغد
أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن فريق أوكلاند ستى يلعب بنفس طريقة فريق النادي الأهلي، ولديه بعض اللاعبين المميزين وتحديدًا اللاعب رقم 10.


السياحة: مصر لديها العديد من الأطعمة التى تجذب الجنسيات المختلفة
أكدت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون قطاع السياحة، أنه قريبا هيكون هناك منصة لزيادة الأطعمة المصرية المختلفة في تطويرها والترويج للسياحة بها.


لا توجد أوعية ادخارية جديدة.. البنك الأهلي يكشف حصيلة شهادة الـ25%
كشف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس  البنك الأهلي ، إن اليوم هو كان آخر موعد لشراء شهادة الـ 25% ، موضحا أن البنك الأهلي حقق 315 مليار جنيه.


سفير مصر بالمغرب يكشف آخر الاستعدادات لأولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية
وجه  السفير ياسر عثمان  ، سفير مصر لدى المملكة المغربية، الشكر للجالية المصرية في المغرب قائلاً: ونشكرهم على تعاونهم ومؤازرتهم للأهلي"، مؤكداً  توفير كل الإمكانيات اللازمة للأهلي وأن كافة الأوضاع مستقرة بالنسبة لبعثة الأهلي وأن  معسكر الأهلي  الليلة في طنجة ليكون قريبا من ملعب المباراة.

 

قصواء الخلالي: الرئيس السيسي يقوم بنفسه بالحديث وتوصيل المعلومات للمواطنين

طالبت الإعلامية قصواء الخلالي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالنظر في ملف المتحدثين باسم الوزارات، موضحةً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص طوال الوقت على توضيح الصورة والمشهد ككل للمواطنين، ليشرح بنفسه المشهد السياسي والاقتصادي والأزمات.

 

الروبل والجنيه وتعزيز التعاون.. الخارجية تكشف أهم ملفات زيارة سامح شكري لموسكو
أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن  زيارة وزير الخارجية إلى موسكو ترتبط بمسار  العلاقات الثنائية بين مصر وورسيا ومتابعة  التعاون وتعزيز  العلاقات الثنائية،و  روسيا لديها  اهتمام  بالمشروعات في مصر مثل  مشروع الضبعة النووي  وهناك حرص على متابعة مسار هذه المشروعات ".

 

الزراعة: يجب تغيير نمط الاستهلاك.. واشتروا على قدر حاجتكم
أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ، أن هناك تنسيقا بين مختلف الجهات بالدولة، حيث لا تعمل الحكومة في جزر منعزلة، بل أصبحت الحكومة المصرية حكومة تشاركية وتكاملية.


صيادلة القاهرة: ممنوع إعطاء الحقن وإجراءات ضد المخالف
علق الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، على واقعة التسبب فى وفاة طفل بحقنة مضاد حيوى بصيدلية بأسيوط من قبل مساعد صيدلي، مؤكدا أن تعليمات الصيادلة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات مازالت سارية.


متحور جديد لـ كورونا.. استشاري المناعة يوضح أعراضه وخطورته
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك متحورا جديدا لـ كورونا ويعرف باسم xbb، مشيرا إلى أن المتحور الجديد يعتبر متحور من أوميكرون وأعراضه تتمثل فى إصابة الجهاز التنفسي ولكن حتى الآن لا يعرف مدى خطورته.

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