«كفر الشيخ» يوقع اتفاقية رعاية فريق الكرة من أجل الصعود للممتاز

وقع مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، برئاسة عبدالحميد مصطفي، عقود رعاية الفريق الكروي الأول بالنادى، وكذلك قطاع الكرة، مع أحدي شركات الإستثمار العقاري، في إطار الرغبه لتطوير فريق الكرة، وتوفير كافة سبل الدعم من أجل تحقيق حلم الصعود إلى الدورى الممتاز،خاصة وان الفريق كان قريبًا من الصعود خلال الموسمين الماضيين .



وأنهى مجلس إدارة نادى كفر الشيخ كافة بنود التفاصيل التعاقدية، بين المتحدث الرسمي بإسم الشركة، ورئيس قطاع الكرة بنادى كفر الشيخ، وأكدوا توفير الدعم لعبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفنى للفريق وتوفير كافة الإلتزامات المادية سواء للجهاز الفنى أو لاعبي الفري خاصة وأن فرص الفريق في التاهل للممتاز هذا الموسم كبيرة للغايه حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن دكرنس صاحب الصدارة برصيد 27 نقطة .



من جانبه، أكد عبدالحميد مصطفي رئيس النادى، على أن توقيع رعايه النادى، خطوة ايجابية لتحقيق أحلام وطموحات جماهير كفر الشيخ المتعطشة لرؤية الفريق في الدورى الممتاز.

لافتا إلى أن مجلس الإدارة لن يبخل باى مجهود لشرك الرعاي الجديدة حتى تتمكن من مباشرة عملها بمنتهي الراحة ، وأضاف أن مجلس الإدارة سيفرغ خلال المرحلة المقبلة لتطوير الجانب الاجتماعي للنادى بعد أن تولت الشركة رعياة ومتابعة كافة مهام الفريق الكروي، وكذلك قطاع الكرة .



فيما قال محمد حسين، رئيس الشركة الراعية للفريق، أن التفكير في رعايه قطاع الكرة في نادى كفر الشيخ جاء، متماشيًا مع سياسة الدولة في تطوير كرة القدم، وكذلك اكتشاف المواهب من خلال تكوين فريق الأمل الخاص بنادى كفر الشيخ، والذي سيكون نواة لجميع منتخبات الناشئين، كما جاء الأمر ايضاً من منطلق الحفاظ على الفرق الجماهيرية من الأزمات المتلاحقة التي تعانى منها، خاصة على الصعيد المادي.

وكذلك تخفيف الأعباء المادية التي تتكبدها الدولة مع الفرق الشعبية من خلال المؤازرة والدعم المادي، مؤكدًا على أن الجميع سواء الركة الراعية أو مجلس الإدارة سيعمل على على انجاح المنظومة بشكل متكامل وتخطي كافة الصعاب.