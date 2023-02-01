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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد جولة وزير الخارجية الأمريكي.. ماذا ينتظر القضية الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي؟

فلسطين وإسرائيل
فلسطين وإسرائيل

انتهت اليوم جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكانت تلك الجولة هي الزيارة الرابعة إلى المنطقة، حيث قام بزيارة مصر وألقى كلمة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكان كتب بلينكن ـ في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:" في طريقي إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية، زيارتي الرابعة إلى المنطقة بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة، تؤكد التزامنا بتعميق العلاقات الثنائية، والعلاقات بين الشعوب، وتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الأمن الإقليمي والعالمي".

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إستعادة الهدوء بالمنطقة 

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعيد محادثاتهما في القدس، "نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد".

وفور وصوله إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب، دعا بلينكن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى عدم "تأجيج التوترات"، وقال "تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ تدابير لتخفيف التوترات بدلاً من تأجيجها".

وكان بلينكن دعا إلى "الهدوء وخفض التصعيد" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، صباح الاثنين الماضي.

فلسطين وإسرائيل 

وقبل رحلة بلينكن، صدر بيان للخارجية الأمريكية جاء فيه أن مسؤولها الأول سيؤكد في اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على "الحاجة الماسة من جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر والعمل لكسر حلقة العنف".

رغم قوة العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يتساءل مراقبون عما إذا كان في مستطاع بلينكن تحقيق أي انفراج على صعيد الأوضاع المحتدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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زيارة وزير الخارجية الأمريكي

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن للمنطقة سيئه للغايه على الجانب الفلسطيني، وهو يسعى إلى كسب الجانب المصري في الملف الروسي الأوكراني، ولكن وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري تطرق في حوارة إلى القضية الفلسطينية، وكان الغرض من هذا الخروج بأكبر كم ممكن من المكاسب للقضية الفلسطينية.

وأكد الخطيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أثناء زيارته إلى جانب الإحتلال وهو اسرائيل تحدث عن علاقة أمريكا بإسرائيل، ولم ينسى الضحايا الإسرائيليين السبعه، ولم يذكر ٢٤٠ شهيد فلسطيني، منهم ٣٥ شهيد في شهر يناير، وكأنه ليس لهم ثمن، وهذا يؤكد أنه لا خيارات أمام الشعب الفلسطيني إلا القدرة على الدفاع عن انفسهم.

واستكمل ااخطيب، تلك الزيارة نتأجها صفر في القضية الفلسطينية، فهو كان هدفه أن إسرائيل تراعي اتفقتها مع أمريكا في الصراع مع إيران، والضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتهدأة الأوضاع في فلسطين.

واختتم الخطيب، أنه في حال مغادرة وزير الخارجية الأمريكي لفلسطين، سوف تعود قوات الاحتلال لممارسه البطش والعنف على الشعب الفلسطيني، وستدمر منطقة التل الاحمر، بعدما قاموا بتسليح المواطنين الإسرائيليين، واعطوهم أوامر بضرب الشعب الفلسطيني، فأمريكا من صاحبها أن يحدث ذلك في فلسطين وحل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القدس تل أبيب إسرائيل فلسطين زيارة وزير الخارجية الأمريكي طه الخطيب المستشار طه الخطيب

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