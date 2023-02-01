هموت عليهم.. حفيدة بدرية طلبة تتعرض لوعكة صحية

شاركت الفنانة بدرية طلبة متابعيها صورة جديدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر في الصورة أحفاد وأبنته الفنانة بدرية طلبة.

وكتبت"أحساس صعب ربنا ما يوريه لحد أمبارح حفيدتي الكبيرة تالين وقعت في المدرسه وراحو بيها علي المستشفي قعدت تحت الملاحظه وللاسف انا مش جنبهم أنا في شغلي بالرياض قلبي وجعنى فجاءه عليهم من غير ما حد يقولي لاقيت نفسي بتصل واطمن وهما مخبين عليا ".

وأكملت"لما عرفت كنت بموت لانى بعيد عنهم لكن الحمدلله ربنا طمن قلبي وتالين بقت كويسه وقامت بخير وسلامة ربنا ما يكتب علي ولادنا وأحفادنا حاجة وحشة ولا ننضر فيهم أبدا ويطمنكم علي حبايبكم الحمدلله اللهم لك".