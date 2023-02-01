سداد المستحقات.. رد فعل شوبير على عدم قيد لاعبي الزمالك

علق أحمد شوبير علي قرار اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد اللاعبين الزمالك .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" رسميا اتحاد الكرة يعلن عدم تسجيل صفقات الزمالك الجديدة لعدم سداد المستحقات ".



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقف الزمالك من قيد اللاعبين في الانتقالات الشتوية.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر تويتر: "أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.