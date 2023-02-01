كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حدّد مهاجم الفريق في مباراة أوكلاند سيتي اليوم الأربعاء ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "كولر استقر على مشاركة محمود كهربا فى التشكيل الأساسى لنادى الأهلى أمام أوكلاند على أن يتواجد محمد شريف على دكة البدلاء".

وتابع: "كولر يسعى لاستغلال صحوة كهربا مع الأهلي في مباراتي سموحة والزمالك، خلال مواجهة أوكلاند سيتى على أن تتم الاستعانة بمحمد شريف وفقاً لسير المباراة".

الأهلي ضد أوكلاند سيتي

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أوكلاند سيتي، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.