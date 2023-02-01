البرلمانان الجزائري والأفريقي يبحثان مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة

بحث رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي مع رئيس البرلمان الإفريقي، فورتين شارامبيا، عددًا من المسائل الراهنة على غرار مكافحة آفة الإرهاب وتعزيز التنمية المستدامة وتوفير عوامل الرفاهية لشعوب القارة.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، لرئيس البرلمان الإفريقي.

وبحث الطرفان واقع التعاون بين البرلمان الجزائري والبرلمان الإفريقي وسبل تطويره على جميع المستويات والارتقاء به لمواجهة مختلف التحديات.