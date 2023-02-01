ميريهان حسين تروج لـ مسرحية مبروك جالك ولد عبر إنستجرام

روجت الفنانة ميريهان حسين لـ مسرحيتها الجديدة “مبروك جالك ولد” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وشاركت ميريهان فيديو لها أثناء البروفات وهي ترقص، وكتبت" مستنيكم من بكرة ١ الي ٥ فبراير مسرحية مبروك جالك ولد علي مسرح الرياض".

المسرحية تضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميريهان حسين وسامي مغاوري ومصطفى أبو سريع وبدرية طلبة ومحمد محمود ومحمود الليثي وأسما إبراهيم.



المسرحية تبدأ أولى عروضها يوم 1 من شهر فبراير القادم وتستمر حتى يوم 5 من نفس الشهر، وقامت الشركة المنظمة بطرح تذاكر العرض عبر إحدى المواقع الإلكترونية بأكثر من فئة.