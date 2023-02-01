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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. إعلان نتيجة امتحان الفرقة الأولى بتربية العريش إلكترونيا

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش

 


نجحت كلية التربية جامعة العريش  محافظة شمال سيناء،  في رفع نتيجة تصحيح امتحانات الفرقة الأولي علي رابط الاكتروني لأول مرة ، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة واشراف  أ.د رفعت عمر عزوز  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  .

 

معرفة النتيجة 


وقال الدكتور  السيد الشربيني عميد الكلية التربية ، بأن صاحب المبادرة الدكتور كمال  طاهر   رئيس كنترول الفرقة الاولي بكلية التربية ، والمهندس أحمد حسن ، بمركز تصحيح الامتحانات .
حيث يمكن للطالب معرفة   النتيجة  برقم الجلوس من خلال هذا الرابط
http://arishuniverstiy.com/results

 

وأكد  الشربيني، علي أن طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية يمكنهم الحصول علي نتيجة كل طالب.

مؤكدا علي قيام الكنترول برفع نتائج الفرق الدراسية الاخري بكلية التربية، حال الانتهاء من تصحيح الامتحانات .

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العريش التربية نتيجة الأولى رابط إلكتروني

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