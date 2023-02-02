رعاية المصالح المشتركة أبرزها ..6 أهداف لقانون الغرف السياحية الجديد

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مواد إصدار مشروع قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها .

ولمشروع القانون الجديد عدة أهداف رئيسية تمثل أبرزها فيما يلي :



1_ تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2_ تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

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3_ رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4_ تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

:5 -مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

6- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

