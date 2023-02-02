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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رعاية المصالح المشتركة أبرزها ..6 أهداف لقانون الغرف السياحية الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  على مواد إصدار مشروع قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها .

 

ولمشروع القانون الجديد عدة أهداف رئيسية تمثل أبرزها فيما يلي : 
 

1_  تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2_ تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

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عيسى يشارك بالجلسة العامة للنواب لمناقشة مواد مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

3_  رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.

4_  تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.

:5 -مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

6- رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
 

مجلس النواب حنفى جبالى قانون الغرف السياحية السياحة

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