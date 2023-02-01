عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد سلطان: الأسواق الحضارية خطوة جادة للرقابة على الأسعار وضبط المنظومة

النائب محمد سلطان،
النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مراقبة الأسعار تتطلب عدة خطوات وقرارات وإجراءات أولها الرقابة على الأسواق وتوفير منافذ متحركة و ثابتة لبيع السلع ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والخطوات على أرض الواقع، إضافة إلى الأسواق الحضارية.

وتابع سلطان:" الأسواق العشوائية تمثل صعوبة فى الرقابة على الأسعار، إضافة إلى أنها تعيق حركة المرور، والإضرار فى بعض الأحيان بجودة المنتج نتيجة التخزين أو طريقة البيع، ولهذا يبج سرعة الانتهاء من تحويل الأسواق العشوائية الحضارية وفقا لما سبق وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن إعداد مشروع قانون للأسواق العشوائية فى الجلسة العامة خلال الأيام السابقة".

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك رؤية ودراسة حقيقة على أرض الواقع حتى تكون هذه الأسواق الحضارية المزمع انشاؤها إضافة قوية سواء للمواطنين او الباعة وفى نفس الوقت للدولة، بمعنى عدم إنشاء سوق حضاري فى منطقة بعيد عن العمران بحجة عدم وجود أراضى او الأراضى لا تنطبق عليها اشتراطات وأكواد السوق الحضاري الجديد.

وأشار سلطان، إلى اهمية إعداد دراسات كافة وحصر حقيقى لمختلف الأراضى والمساحات الشاغرة بالمحافظات والمناطق المختلفة لبحث كيفية الاستفادة منها على أحسن وجه وحتى لا يتم إنشاء سوق حضاري وفي النهاية تكون النتيجة استمرار عمل الأسواق العشوائية نظرا لقربها من المواطنين، إضافة إلى أهمية أن تكون الأسعار وجودة المنتج أبرز المميزات لجلب المواطنين وهذا يكون من خلال الرقابة والمنافذ التابعة للدولة لتعزيز التنافسية وضمان حقيقى بأن تكون هذه الأسواق إضافة حقيقة على أرض الواقع.

مراقبة الأسعار الأسواق الحضارية السلع الأسواق العشوائية الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

دعاء النبي عند الرياح والهواء الشديد والتراب

بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة لإنشاء الغرف السياحية

نتنياهو: لا سلام مع الفلسطينيين إلا بعد انتهاء صراعنا مع العرب

وزير الخارجية التركي: كان على السويد اتخاذ موقف بشأن حرق القرآن الكريم

الحكومة تنفي تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي

نصف أطفال مدارس إنجلترا يتعرضون للمواد الإباحية.. دراسة تنصح الآباء بالتحدث مع أبنائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء عند الطبخ تتسبب في أمراض خطيرة

اشترى تذكرة بأموال مزورة.. تعرف على عقوبة لاعب كرة قدم بالسودان

حادثة و3 شقق اتدمروا.. بلوجر يفجر مفاجآت صادمة بعد زواجه بـ 4 شهور

 هل يعتزل الغندور الإعلام بعد الرحيل على الهواء عن قناة الزمالك؟

فيديو

حامل بدون زواج.. أقوال فتاة سودانية عمرها 13 سنة في قضية أكتوبر

حسين الجسمى يطرح أغنية أستاذ في الدنيا.. فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ