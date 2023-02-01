"إتنين للإيجار" يفشل في تحقيق مليون جنيه في أول أسبوع لعرضه

حصد فيلم إتنين للإيجار ايرادات بلغت 898,584 في الأسبوع الأول لعرضه في دور العرض السينمائية.

وحقق الفيلم الكوميدي إتنين للإيجار ايرادات مبلغ 87,916 الف جنيه فقط فى ليلة أمس ليحتل بذلك المركز الأخير منذ طرحه في السينمات المصرية .

والعمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد .

يذكر أن إنتهت الفنانة ميرهان حسين من تسجيل الأغنية الدعائية لـ فيلم اتنين للإيجار، والتي تتعاون فيها مع الموزع إسلام شيبسي.

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميرهان حسين، معلنًا فيها عن انتهائهم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميرهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

وتابع إسلام شيبيسي: الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان ، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم أتنين للإيجار.