عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"إتنين للإيجار" يفشل في تحقيق مليون جنيه في أول أسبوع لعرضه

إثنين للإيجار
إثنين للإيجار

حصد فيلم إتنين للإيجار ايرادات بلغت 898,584 في الأسبوع الأول لعرضه في دور العرض السينمائية. 

وحقق الفيلم الكوميدي إتنين للإيجار ايرادات مبلغ 87,916 الف جنيه فقط  فى ليلة أمس ليحتل بذلك المركز الأخير منذ طرحه في السينمات المصرية . 

 والعمل من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبدالرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد .

 

يذكر أن إنتهت الفنانة ميرهان حسين من تسجيل الأغنية الدعائية لـ فيلم اتنين للإيجار، والتي تتعاون فيها مع الموزع إسلام شيبسي.

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميرهان حسين، معلنًا فيها عن انتهائهم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميرهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

وتابع إسلام شيبيسي: الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان ، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم أتنين للإيجار.

إثنين للإيجار فيلم اثنين للايجار بيومي فؤاد ناهد السباعي ميريهان حسين الموزع إسلام شيبسي فيلم اتنين للإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

دعاء النبي عند الرياح والهواء الشديد والتراب

بعد موافقة النواب.. ضوابط جديدة لإنشاء الغرف السياحية

نتنياهو: لا سلام مع الفلسطينيين إلا بعد انتهاء صراعنا مع العرب

وزير الخارجية التركي: كان على السويد اتخاذ موقف بشأن حرق القرآن الكريم

الحكومة تنفي تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي

نصف أطفال مدارس إنجلترا يتعرضون للمواد الإباحية.. دراسة تنصح الآباء بالتحدث مع أبنائهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء عند الطبخ تتسبب في أمراض خطيرة

اشترى تذكرة بأموال مزورة.. تعرف على عقوبة لاعب كرة قدم بالسودان

حادثة و3 شقق اتدمروا.. بلوجر يفجر مفاجآت صادمة بعد زواجه بـ 4 شهور

 هل يعتزل الغندور الإعلام بعد الرحيل على الهواء عن قناة الزمالك؟

فيديو

حامل بدون زواج.. أقوال فتاة سودانية عمرها 13 سنة في قضية أكتوبر

حسين الجسمى يطرح أغنية أستاذ في الدنيا.. فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ