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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: سنركز على استكمال مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2021-2022 الفترة المقبلة

النائبة ميرفت الكسان
النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة ستركز على استكمال مناقشة الحساب الختامى لموازنة 2021 - 2022.

وأشار الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر جدول أعمال لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمعرفة ما سنناقشه فى الحساب الختامى لموازنة 2021-2022 فى الإجتماعات القادمة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 فبراير المقبل.

وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة النقل، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن القرض سيتم تخصيصه لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر إلى أسوان لمسافة 224 كيلو متر.

وأشار وحيد قرقر، إلى أن فترة سداد القرض 40 عاما، فضلا عن فترة سماح 5 سنوات، بنسبة فائدة 1.7%.

وأكد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن سعر الفائدة المنخفض فرصة قوية دائما تسعى الدولة إليه لتحقيق أكبر استفادة من القرض.

كما وافق المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، المُوقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2022.

ووافق البرلمان كذلك على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد بارى للدراسات الزراعية المتوسطة (CIHEAM BARI) بارى _ إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية"، وذلك بقيمة 2.2 مليون يورو.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى لموازنة 2021 - 2022 الجلسة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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