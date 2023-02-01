صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا يقدم مليون دولار لتحفيز حلول النقل المستدامة

أعلن صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية عن تقديم منحة مساعدة تقنية بقيمة مليون دولار أمريكي إلى مرفق التنقل الأخضر في أفريقيا من أجل تحفيز حلول النقل المستدامة في 7 دول بالقارة السمراء .

ووفقا لبيان للبنك الأفريقي للتنمية، فإن مرفق التنقل الأخضر في أفريقيا سيوفر المساعدة التقنية ورأس المال الاستثماري من أجل تسريع وتوسيع استثمارات القطاع الخاص في حلول النقل المستدامة في سبع دول أفريقية هي: كينيا والمغرب ونيجيريا ورواندا والسنغال وسيراليون وجنوب أفريقيا.

ومن المنتظر أن تدعم منحة صندوق الطاقة المستدامة في أفريقيا توفير بيئة مناسبة للسيارات الكهربائية، وتصميم نماذج أعمال المركبات الكهربائية فضلا عن وضع المبادئ التوجيهية للقطاعين العام والخاص في هذا المجال. كذلك ستسمح المنحة بتطوير مجموعة مشروعات قابلة للتمويل من مشاريع التنقل الكهربائي.

من جانبها، قالت نينا نوابوفو، المديرة العامة للمكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية في شرق أفريقيا: "إن التنقل هو شريان الحياة الأساسي الذي يربط الناس بالخدمات الأساسية والوظائف والتعليم والفرص".

وأشارت إلى أن "البنك الأفريقي للتنمية ملتزم ببناء مستقبل مستدام وأكثر مقاومة للتغيرات المناخية من خلال تحفيز الاستثمار الخاص في الحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية"، معربة عن اعتقادها بأن "مرفق التنقل الأخضر في أفريقيا سيكون له تأثير كبير على السوق الأفريقية من خلال تسريع التحول إلى التنقل الأخضر وتقليل ما يزيد على 2 مليون و175 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتسهيل توفير 19 ألف وظيفة بدوام كامل".

يُذكر أن صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا هو صندوق خاص متعدد المانحين يوفر التمويل التحفيزي لإطلاق استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في الوصول الشامل إلى خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بأسعار تناسب الجميع في أفريقيا.

