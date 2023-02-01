غرامة 100 ألف جنيه لشركات التمويل الاستهلاكي حال ارتكاب هذا الفعل.. تفاصيل

ألزم قانون التمويل الاستهلاكي، شركات التمويل بضرورة الإلتزام بضوابط وآليات التسويق و الإعلان التى تصدرها الهيئة ، و وضع عقوبات رادعة للشركات المخالفة لأحكام هذا القانون.



فى هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی و مقدمو التمويل الاستهلاکی بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.



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عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (١٠، ١٤) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.