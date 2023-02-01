محمود الونش يعود للقاهرة لاستئناف البرنامج التأهيلي

غادر قطر صباح اليوم الأربعاء محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل العودة إلى القاهرة بعد انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له هناك.



وسوف يبدأ اللاعب مرحلة جديدة من التأهيل في مصر تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الزمالك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وكان محمود حمدي الونش خضع لعملية جراحية في انجلترا بعدما تعرض لإصابة بقطع في وتر الخلفية.

ويستأنف اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الاثنين الموافق 6 فبراير الجاري في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.