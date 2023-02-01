مدبولي: ننسق مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج البضائع والسلع الموجودة بالموانئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه على مدار اليوم هناك تنسيق مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج البضائع والسلع الموجودة بالموانئ، مشيرًا إلى أننا عدنا لما كنا عليه والامور مستقرة وعدنا لوتيرة العمل لما قبل الأزمة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم أن مجلس الوزراء حريص كل الحرص على الجلوس مع كل القطاعات الانتاجية وبالاخص قطاع الصناعة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات ومجالس التصدير لكي نستمع لكل المشاكل التي تواجههم، لنخرج بقرارات تنفيذية لتجاوز اية عقبات.



وقال رئيس مجلس الوزراء انه هناك تحدي يواجه القطاع العقاري لارتفاع اسعار مواد البناء وتم الاجتماع مع ممثلي القطاع في اكثر من جلسة وبالتنسيق مع وزير الاسكان فقد اجتمع مجلس ادارة هيئة المجتمعات الجديدة وأصدر عدد من القرارات لمد مدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة الأساسية وترحيل المستحقات لنفس المدة تقليلا من الضغط عليهم، نظرا للظروف الحالية.

وأضاف أنه تم اصدار قرار بتخفيض نسبة التنفيذ إلى 85% بالمشروع لاعتباره تم الانتهاء منه،ـ مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على الفائدة التي تحصل عليها وزارة المالية لتخفيضها من 2% إلى 1%,