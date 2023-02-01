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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: غلق 3 موانئ بكفر الشيخ وشمال سيناء والسويس

اجراءات المحافظات
اجراءات المحافظات للتعامل مع الامطار

 أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع مع غرفة العمليات المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات ، إجراءات التعامل مع أى أزمة طارئة، وإجراءات شفط تراكمات مياه الامطار .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الصادر اليوم الاربعاء ، تتضمن استمرار غلق ميناء برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ وميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء نظراً لإرتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، كما تم غلق اليوم ميناء السخنة بمحافظة السويس ، فيما شهدت أغلب المحافظات الساحلية طقس غير مستقر وهبوب رياح متفاوتة الشدة مما أدت إلي سقوط عدد (5) أعمدة إنارة علي الطريق الساحلي الدولي قبل قرية مصفق بمركز مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وعدد ( 2) عمود كهرباء بمحافظة كفر الشيخ ولم يؤثر ذلك علي حركة سير الطرق وجاري الإصلاح، وحدث نفوق عدد (1) ماشية نتيجة صعق كهرباء بكفر الشيخ.

كما أشار التقرير الى سقوط أمطار متوسطة إلي شديدة علي أحياء منتزة أول وثان والجمرك ووسط وشرق وعامرية ثان وبرج العرب بمحافظة الاسكندرية ، وعلي مدينتي مرسي مطروح وبراني بمحافظة مطروح وجاري رفع التراكمات ، فيما سقطت أمطار متوسطة علي مدينة دمياط بمحافظة دمياط وجاري رفع تراكمات المياه ،مع استمرار رفع تراكمات المياة بمدنتي مصيف بلطيم وبرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ويتم التعامل مع التجمعات التى تم رصدها بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ولفت التقرير إلي استقرار الحالة العامة فى باقى المحافظات مع وجود غيوم ونشاط للرياح، مع وجود غيوم ونشاط للرياح ، ولم يتم رصد أى معوقات سواء بالطرق او المرافق العامة او الموانئ بالمحافظات ، وجاري المتابعة أولاً بأول.

ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار بتعميم عدة توصيات وتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم ، تتضمن : الإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية أو أعمدة الإنارة والضغط العالى ، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر، و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد ، و توخي الحذر أثناء القيادة أثناء هطول الأمطار ، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد ، و عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة ، و عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث برق تجنبا لخطر الصعق ، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار ، وعدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوطها .

وشدد وزير التنمية المحلية على إستمرار رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار، والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات .

الطقس السيئ هشام امنة وزير التنمية المحلية المحافظات

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