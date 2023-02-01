الري: التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتدريب العاملين في مقدمة أولويات الوزارة

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتسلم وزير الري من “الشيخ” نتيجة شغل 240 وظيفة مهندس بالوزارة، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استكمال مراحل المسابقة.

ووجه سويلم الشكر إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولفريق العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في اختيار أفضل العناصر المتقدمة .

وأكد وزير الري حرصه على اختيار أفضل المهندسين الجدد للعمل بالوزارة لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات، منها ملف التطوير المؤسسي للوزارة والتحول الرقمي وتأهيل وتدريب العاملين المنتقلين للعاصمة، حيث أكد سويلم أن هذه الملفات تأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث تم بالفعل تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المكثفة لمختلف المستويات الوظيفية بالوزارة وجهاتها التابعة.

وفيما يخص مسابقة المهندسن بوزارة الرى، أشار “الشيخ” إلى أن عدد المهندسين يبلغ 240 مهندساً، منهم “190 مهندسا مدنيا، و29 مهندس ميكانيكا، و15 مهندس كهرباء، و4 مهندسي حاسب آلي، و2 مهندس اتصالات”، وقد بلغت نسبة الذكور 78% ونسبة الإناث 22%.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير إلى 7مارس 2022، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدما، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان في 5695 منهم، وحضر منهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز 4406 خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس 2022، حيث خضع المتقدمون للتقييم لإمتحان إلكتروني يشتمل على عدة محاور تتعلق بالجدارات والقدرات وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والتحول الرقمي والمعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب، وفي مرحلة لاحقة خاض الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني للتقييم الشفوي (المقابلة)، حيث بلغ عددهم 293 متقدما، حضر منهم 275 متقدما، وذلك لاختيار 240 مرشحا.

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