مايا مرسي تشارك في فعاليات ملتقى مؤسسة التعليم من أجل التوظيف

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في ملتقى التوظيف الذي تقيمه مؤسسة التعليم من أجل التوظيف - مصر ، بحضور نورة أبو السعود الرئيس التنفيذي للمؤسسة والدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالإتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة أعضاء اللجنة الى جانب خريجات المؤسسة .



استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة " انا سعيدة بالتواجد هنا اليوم مع هذا الجمع من سيدات مصريات يمتلكن من القوة والوطنية والشهامة ما نفخر به جميعا "، واضافت "سيدات مصر الجدعة، قلوبهن علي البلد وهن حائط الصد لها ويعملن بكل حب من أجلها ومن أجل مصلحة أولادها وبناتها".



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الطريق إلى أي حلم نسعى للوصول إليه لن يكون ممهداً، مؤكدة على ضرورة المواظبة على التعليم والتدريب والانضباط لأنه أساس أى نجاح، و أنه ليس هناك سن للتعلم والتدريب، فجميعنا علينا مواصلة القيام بذلك.



واقترحت الدكتورة مايا مرسي على القائمين على المؤسسة بتنظيم يوم سنوي لجمع خريجيها وخريجاتها بحيث تكون فرصة لتبادل ومشاركة الخبرات والتجارب والتعريف بالصعوبات والتحديات التى واجهناها وكيف نجحوا في تخطيها.

وعلى هامش الملتقى تفقدت الدكتورة مايا مرسي عرض لمنتجات عدد من أعضاء لجنة سيدات الأعمال بالغرف التجارية بشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية

جدير بالذكر أن مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر تعمل على تحسين فهم احتياجات سوق العمل وتصميم برامجها وفقًا لذلك ، كما تهدف المؤسسة إلى ضمان مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في البرامج التدريبية، كمبادرة لتمكين المرأة في المجتمع.

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