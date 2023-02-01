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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بضخ السلع بالمجمعات للحد من ارتفاع الأسعار

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

طالبت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، بضرورة ضخ المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، وكذلك في معارض أهلا رمضان ، للحد من ارتفاع الأسعار. مشيرة في تصريحات صحفية ، إلى ان هناك ارتفاعات في الأسعار غير منطقية وجشعا من التجار  .

وطالبت وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق ، خاصة مع استغلال البعض من معدومي الضمير للأزمة من رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وكذلك هناك سلع مغشوشة ، حيث أسفرت حملات وزارة التموين عن ضبط سلع كثيرة مغشوشة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء إنه على مدار اليوم ننسق مع البنك المركزي؛ لضمان استقرار وخروج كل السلع من الموانئ، وعُدنا إلى ما قبل الأزمة في ما يتعلق بالإفراجات الجمركية، ومجلس الوزراء حريص كل الحرص على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل الأطراف الإنتاجية خصوصًا الصناعة؛ لمعرفة المشكلات التي تواجه عملهم، بحيث نجد حلولًا وتخرج قرارات، لأنه القطاع الأهم. 

شيماء محمود نبيه لجنة التضامن مجلس النواب وزارة التموين المجمعات الإستهلاكية

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