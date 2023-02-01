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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان لمتابعة المراكز التكنولوجية بمدن سيناء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أعضاء لجنة مركز التطوير
أعضاء لجنة مركز التطوير التكنولوجي

تواصل لجان المتابعة بديوان عام محافظة شمال سيناء، جولاتها التفقدية لمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة،  بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين  ، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 


وفي هذا الصدد.. استقبل المحاسب سعد خليل بغدادي  رئيس مركز ومدينة الحسنة  ، محافظة شمال سيناء، بمكتب  اللجنة العليا للإشراف علي المراكز التكنولوجية  ،بديوان عام محافظة شمال سيناء   بحضور  محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، و محمود زكريا  مدير المركز التكنولوجي بديوان عام المجلس والمدينة  .

جودة الخدمات

حيث قامت اللجنة بمتابعة إنتظام سير العمل داخل المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الحسنة، وضمان جودة الخدمات المقدمه للمواطنين وتقيم أداء العمل بالمنظومة والقائمين عليها  ،  وذلك لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمه للأهالي بمركز ومدينة الحسنة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات المختلفة.

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