القاعة الدولية بمعرض الكتاب تُناقش آفاق العلاقات المتبادلة بين مصر وإندونيسيا

شهدت القاعة الدولية، إحدى فعاليات البرنامج الثقافي، بمحور "شراكات محلية إقليمية"، بمعرض الكتاب 54، والتي أُقيمت خلاله الندوة التثقيفية، بعنوان "مصر وإندونيسيا علاقات متبادلة"، حيث تناولت آفاق العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا، والتي نُظمت بالتعاون مع المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة، ونوقش خلالها العديد من القضايا المُرتبطة بآفاق التعاون المتعددة بين البلدين، كما استعرضت الندوة ما جاء بكتاب الدكتور الصاوي أحمد الصاوي، بعنوان "مصر وإندونيسيا مشاعر متبادلة"، والذي تضمن سردًا وافيًا لماهية هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين.

حيث شارك فيها كل من، بابمبانج سوريادي، رحمات أمينلاسيم، شريف الجيار، وأدار الندوة، الصاوي أحمد الصاوي.

حيث تطرق المشاركون، إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإندونيسيا، ومدى أصالة المشاعر الحميمية المتبادلة بينهما على الصعيد الشعبي والدبلوماسي بكافة المجالات، كذلك أوجه التشابهات بينهما في الثقافة والتربية وغيرها من المشتركات التي تجعل منهما شعبًا واحدًا.

كما اتفق المشاركون، على أهمية بذل كافة المساعي إزاء تعزيز شراكات التعاون الإيجابي المثمر بين البلدين، في مجالات التربية والثقافة والاقتصاد والسياسة وغيرها.

كما ثمن المشاركون، الدور الكبير للأزهر الشريف في توطيد أطر هذه العلاقات، تأكيدًا لمنزلة الأزهر في قلوب المسلمين عامة، وإندونيسيا بصفة خاصة، حيث يُعد الأزهر قبلة الدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته، وكونه أكبر مؤسسة علمية في العالم الإسلامي.

وقد أثنى المشاركون على دعوة وزارة الثقافة لهم للمشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير وأعربوا عن تطلعاتهم إزاء تفعيل جهود التعاون الثقافي بين الجانبين من خلال تفعيل أوجه التعاون مع المركز الثقافي الإندونيسي بالقاهرة.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.‏