التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات المعرضة للأمطار

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط الأمطار وفقا لتقارير الأرصاد الجوية، والتى سقطت عليها أمطار ، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة إجراءات شفط مياه الأمطار التي تتعرض لها بعض المراكز والمدن ، موضحًا أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأوضح تقرير غرفة عمليات الوزارة تعرض بعض الأحياء و المدن فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية و الإسماعيلية إلى أمطار خفيفة ، و تقوم الأجهزة التنفيذية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار ، حيث سقطت أمطار على أحياء عين شمس و مصر القديمة و السيدة زينب و وسط و غرب و عابدين و بولاق و باب الشعرية و الموسكى بمحافظة القاهرة ، و مدينة القناطر الخيرية و حى شرق و غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، و بعض مدن و أحياء الجيزة و الإسماعيلية .

وقال اللواء هشام آمنة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظات الإسكندرية و كفر الشيخ و دمياط و الدقهلية و مطروح و بورسعيد و البحيرة و الغربية مستمرة فى رفع تجمعات مياه الأمطار منذ الصباح الباكر بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية و شركات مياه الشرب و الصرف الصحى بها لسرعة عودة الأمور لطبيعتها.