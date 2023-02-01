فيديوهات مرعبة وثقت اللحظة..إنهيار جليدي يتسبب في مقتل 2 سياح بالهند

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأربعاء، أن مواطنين بولنديين لقيا مصرعهما وأنقذ 19 آخرون بعد أن ضرب انهيار جليدي ضخم مجموعة من السياح في منتجع التزلج الشهير جولمارج في جامو وكشمير.

وقالت الشرطة في بيان لها إن عمليات الإنقاذ جارية، بعدما ضرب الانهيار الجليدي ذروة عفروت بعد ظهر اليوم، و صور مقطع فيديو من مكان الحادث حالة الذعر بين السائحين مع تساقط أزيز الثلوج.

وقالت الشرطة: "عمليات الإنقاذ في انهيار جولمارج ، وفرق شرطة بارامولا مع آخرين أثناء العمل. وتم حتى الآن إنقاذ 19 أجنبيًا بنجاح. وتم نقل جثتي أجنبيين متوفيتين إلى المستشفى لإجراء الإجراءات القانونية الطبية".

وكانت قد عرضت قناة العربية مقطع فيديو جديد، بعنوان " مشاهد جديدة لحطام طائرتين اصطدمتا فى الجو"، منذ أيام.

وظهر فى الفيديو، اصطدام طائرتين فى الجو، وحطام الطائرتين بعد أن وقعت فى الهند.