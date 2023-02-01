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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي السعودي يرخص شركة تقنية مالية في نشاط التمويل الجماعي بالدين

علم المملكة العربية
علم المملكة العربية السعودية- أرشيفية

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، وهي: شركة رقمية للتمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox)، الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.


وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافيه.

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ويسعى البنك المركزي السعودي لدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.


كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.


وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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