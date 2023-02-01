"الأمراض المشتركة بين الحيوانات والإنسان" في ندوة بمركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد

عقد مركز اعلام الخارجة بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة حول(الأمراض المشتركة بين الحيوانات والإنسان )، وذلك بمقر المركز، وأدار اللقاء محمد عطية – أخصائي إعلام، وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

وحاضر في الندوه الدكتورة إيمان محمد خضر مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، التي افتتحت الندوة بالحديث عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ومن أهمها (الجرب – السل – السعار )، والتعريف بهذه الأمراض وكيفية انتقالها للإنسان، وسبل الوقاية منها وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة بها.

وأوضحت الدكتورة إيمان الدور الريادى للإدارة البيطرية بالمحافظة، والتى تعمل جاهدة على مكافحة الأمراض التى قد تصيب اللحوم والأسماك المتداولة بالأسواق، وخطورة الأمراض التى قد تنتقل إلى الإنسان من جراء التعامل مع الحيوانات المصابة بمثل هذه الأمراض أو حتى اللحوم الناتجة عنها حين تداولها في الأسواق وكيفية التعرف المبدئى عليها.

وعن الأضرار الصحية الناتجة عن سوء استخدام الأدوية البيطرية والإفراط في استخدام المضادات الحيوية للماشية والدواجن ينتج بالطبع الكثير من الأمراض والتى من أهمها السرطانات وأمراض الفشل الكلوى والتليف الكبدى، وغيرها من الأمراض الخطيرة.

كما أشارت إلى ضرورة تواجد ثقافة غذائية لدى المواطنين تتيح له التعامل مع اللحوم بشكل عام، للتعرف على صلاحية اللحوم المتداولة، ومنها أيضا الطريقة المثلى للطهى والتخزين دون فقد للقيمة الغذائية الموجودة بها.

من ناحية أخرى تناولت الدكتورة إيمان بالشرح الدقيق الطريقة المثلى لبسترة الألبان الطازجة وطرق التخزين، وكيفية الكشف على المواد التى يمكن أن تضاف إليها وقد تسبب أمراض سرطانية خطيرة.

وفى ختام الندوة شددت الدكتورة إيمان على أهم الخطوات الواجب اتباعها لدى مربي الحيوانات الأليفة في المنازل، وأهمية التعامل معهم بكل حذر، والتوجه المباشر عند العقر منها إلى المستشفى لأخذ الأمصال الخاصة بمرض السعار.

جانب من الندوه (1)

جانب من الندوه (2)

جانب من الندوه (3)

جانب من الندوه (4)

جانب من الندوه (5)