فيلم زومبي.. جندي بـ الجيش الأوكراني يروي تفاصيل مرعبة عن الحرب

يعيش الجنديان الأوكرانيان أندريه وبوريسيتش جنوب غرب مدينة باخموت في مخبأ مضاء بالشموع مقطوع في الأرض المتجمدة، حيث ظلا يواجهان منذ عدة أسابيع مئات المقاتلين التابعين لمجموعة فاجنر الروسية.

ويتنكر “أندري” في قناع بالاكلافا، ويتحدث عن معركة لا نهاية لها على ما يبدو عندما تعرضوا لهجوم من قبل طوفان من مقاتلي فاجنر.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال الجندي الأوكراني: “كنا نقاتل لمدة 10 ساعات متتالية، ولم يكن الأمر مجرد موجات، ولم ينقطع، لذلك كان الأمر كما لو أنهم لم يتوقفوا عن المجيء، بنادقهم من طراز AK-47 أصبحت ساخنة جدًا بسبب إطلاق النار المستمر، وكان عليهم الاستمرار في تغييرها”.

وأضاف: “تتمثل طريقة فاجنر في الحرب في إرسال الموجة الأولى من المهاجمين التي تتكون أساسًا من مجندين أوليين من السجون الروسية، إنهم يعرفون القليل عن التكتيكات العسكرية ولديهم معدات سيئة، ويأمل معظمهم فقط أنه في حالة استمرار عقدهم لمدة ستة أشهر يمكنهم العودة إلى المنزل بدلاً من العودة إلى الزنزانة”.

وقال أندري عن فاجنر: “يجعلون المجموعة تتقدم 30 مترًا للأمام، ثم يبدأون في الحفر للحفاظ على الموقع”.

وأضاف: “يتبع ذلك مجموعة أخرى، للسيطرة علي 30 مترًا أخرى. هكذا، خطوة بخطوة، تحاول “فاجنر” المضي قدمًا، بينما يفقد الكثير من الأشخاص في هذه الأثناء، ولكن عندما يتم استنفاد الموجة الأولى أو تقليصها، ترسل فاجنر مقاتلين أكثر خبرة، غالبًا من الأجنحة، في محاولة لتجاوز المواقع الأوكرانية”.

وقال أندري إن مواجهة الاعتداء كانت تجربة مخيفة وسريالية.

وأضاف: “كان مدفعنا الرشاش على وشك الجنون، لأنه كان يطلق النار عليهم، أعلم أنني أطلقت عليه الرصاص، لكنه لم يسقط، وبعد ذلك بعد مرور بعض الوقت، ربما ينزف منه، لذا يسقط “.

فيلم زومبي

يقارن أندري، الجندي بالجيش الأوكراني، المعركة بمشهد من فيلم زومبي، ويقول: “إنهم يتسلقون فوق جثة أصدقائهم ويدوسون عليهم”.

وأضاف: “يبدو أنه من المحتمل جدًا جدًا أنهم يتلقون بعض الأدوية قبل الهجوم”.