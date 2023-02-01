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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله الشاهين عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم

صدى البلد

شهدت أعمال الكونجرس الـ33 لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والتي أسفرت عن اختيار عبد الله أحمد الشاهين الربيع عضوًا في المكتب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي تزكية البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ولاية ثالثة حتى 2023.


كما تم انتخاب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وعضوية الاتحاد الدولي، فيفا.

وشهدت أعمال الكونجرس إعلان عن تزكية البوتاني يوجين تسيتشوب لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة جنوب آسيا، وتزكية اللبناني هاشم حيدر لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا، واو زاو من ميانمار لمنصب نائب رئيس الاتحاد عن منطقة آسيان، وأخيرًا جانباتار امجالانباتار من منغوليا لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة شرق آسيا.

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