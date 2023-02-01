فوز رجال طائرة الأهلي على طلائع الجيش بـ الدوري

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة الدولي، وجاءت قوية وحماسية بين الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء تعرض عبد الله عبد السلام كابتن الفريق للإصابة، قبل أن يخرج لتلقي العلاج.

ويلتقي «رجال طائرة الأهلي» مع الزمالك غدًا الخميس على صالة استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.