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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وأوكلاند
مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم

بدأ عشاق المارد الأحمر يبحثون عن الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر ، ومشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند اليوم مباشر ، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق المباراة مساء اليوم.

مباراة الأهلي اليوم مباشر 

ويواجه الأهلي اليوم، منافسه النيوزلندي، في مباراة الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق رسميا اليوم، في ملعب ابن بطوطة من مدينة طنجة في المغرب.

ماتش الأهلي اليوم مباشر 

ويتطلع الملايين من عشاق الكرة المصرية إلى مشاهدة ماتش الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم مباشر ، والذي يواجه النيوزلندي أوكلاند سيتيفي الساعة التاسعة مساء اليوم.

الأهلي 

بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

وينتظر عشاق المارد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر  مع انطلاق صافرة المباراة في الاعة التاسعة مساء من المغرب.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر عبر عدة قنوات مفتوحة على النايل سات بدون أي رسوم او اشتراكات.

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موعد مباراة الأهلي والقنوات الناقلة

ويبحث الملايين عن موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي اليوم والقنوات الناقلة ، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتنقلها عدة قنوات منها ما يلي : 

1- قناة 20 MEdia Set HD تردد 11432 V معدل ترميز29900

2 - قناة Tipik تردد 10892 H معدل ترميز 27500

3- قناة Orf Sport+ تردد 11244 H معدل الترميز 22000

4- قناة المغربية الرياضية TNT 2023  تردد 11157 و تردد 11476 عمودي معدل الترميز 27500 

5- قناة Sport 4 HD تردد 10972 V معدل الترميز 30000، علاوة على  قناة Sport 4 تردد 11030 V معدل ترميز 27500، و قناة TVP Sport HD تردد 11449 H معدل الترميز27500.

مباراة الأهلى اليوم

وتنطلق مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر   ، في التاسعة مساء إذ يدخل الأهلي المباراة وهو وصيفًا لبطل دوري أبطال إفريقيا بينما يشارك نادي أوكلاند سيتي باعتباره بطلًا لأوقيانوسيا.

مباراة الأهلي اليوم الساعة كام

وينتظر الملايين من عشاق الأحمر موعد المبارارة ويتساءل الكثير عن “مباراة الاهلى اليوم الساعة كام؟” ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي اليوم ، في الساعة التاسعة مساء عبر القنوات المذكورة.

مباراة الأهلي وأوكلاند بث مباشر يوتيوب

ولا يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر يوتيوب ، حيث أنه من المقرر أن تذاع المباراة فور انطلاقها عبر القنوات المذكورة اعلى .

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر بدون تقطيع 
ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر بدون تقطيع ، وكذلك بجودة عالية عبر القنوات المذكورة في الأعلى.

مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند اليوم بث مباشر الآن

ويتطلع الملايين من عشاق الاحمر إلى مشاهدة مباراة الأهلي وأوكلاند اليوم بث مباشر الآن، والذي سيكون متاحا بعد انطلاق المباراة في التاسعة مساء.

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