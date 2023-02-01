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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«فودة» يوزع سلعًا غذائية ولحوماً بالمجان على 1000 أسرة بطور سيناء |صور

توزيع السلع واللحوم
توزيع السلع واللحوم بالمجان

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوزيع سلع غذائية عبارة عن ( سكر وأرز ودقيق وزيت) بالإضافة  الي اللحوم الواردة من وزارة الأوقاف( صكوك) علي 1000 أسرة مستحقة بمدينة طور سيناء منهم 100 اسرة خلال لقاء المحافظ بهم و900 أسرة عن طريق كوبونات بالباركود لضمان وصول السلع لمستحقيها بطور سيناء وباقي مدن المحافظة بعد ان تم تدريب لرؤساء المدن عليها لضمان حق المستحقين ووصل الدعم لهم بكرامة .

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بجهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومجابهة الغلاء ومنع احتكار التجار مثمنا دور العديد من  الوزارات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والبنوك، والهيئات الجهات المتعاونة، اشار المحافظ ان تكلفة السلع كمرحلة أولى بلغت مليون جنيه عن طريق الجهود الذاتية مؤكدا ان هناك مرحلة أخرى قبل قدوم شهر رمضان المبارك، بالاضافة للقوافل التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

أكد المحافظ ان الدولة تقف بالمرصاد ضد اية محاولة لاستغلال المواطن لافتا لانطلاق الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة للمرور بجميع المدن لمنع الاستغلال و المغالاة في الأسعار.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، و مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.
وبلغت الكميات 5 طن مواد غذائية و2 طن لحوم تم إعداد الكشوف لمستحقيها من المواطنين بجميع مدن المحافظة المسجلين في تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات  والأيتام وغير القادرين علي الكسب.

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اخبار جنوب سيناء اللواء خالد فودة توزيع لحوم سلع محافظ جنوب سيناء

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