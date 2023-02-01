الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الـ 3 المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الكتل الهوائية تتغير من منخفضات جوية لارتفاعات جوية، وبدأت تغير اتجاهات الرياح، موضحا أن الكتل الهوائية الباردة أثقل من الهواء الساخن.

وأضاف “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، أن التغيرات المناخية تعمل على تغير الكتل الهوائية حيث نرى ظواهر جوية أكثر سوءا، مثل الأمطار الغزيرة والتى تكون أكثر من المعدلات فى المرة الواحدة، وسقوط حبات الثلج، والتى تسبب فى الظواهر الجوية العنيفة.

وأشار إلى أن نهاية الشتاء هو فى يوم 21 مارس، ومن الوارد أن نرى حدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة.

وأكد شاهين أن الخميس والجمعة والسبت سنرى هدوءا الأجواء وتعود لمعدلها الطبيعى واستمرار انخفاض درجات الحرارة ليلا.

شهد الطقس اليوم الأربعاء عاصفة ترابية شديدة وطقسًا باردًا وتساقط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء والصعيد، وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد، وتتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

حالة الطقس اليومين القادمين

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وتوافر فرص سقوط الأمطار على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

تتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة على العديد من المناطق الشمالية سواء من سواحل المتوسط ومحافظات الدلتا ومدن القناة وحتى القاهرة الكبرى وخليج السويس وشمال الصعيد، بالإضافة إلى رؤية السحب تسير بشكل أسرع من المعتاد وذلك بسبب سرعات الرياح القوية في طبقات السحب.