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رئيس التحرير
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منوعات

أول كفيفة في الوطن العربي وأفريقيا تمارس رياضة القوس والسهم ..فيديووصور

منة الله عصام
منة الله عصام

استطاعت منة الله عصام، 29 عاما، التغلب على تحدٍ من أكبر التحديات وهو فقدانها للبصر، وبالرغم من ذلك فإنها استطاعت تحقيق إنجاز كبير، وأصبحت أول كفيفة في الوطن العربي وقارة أفريقيا تمارس رياضة القوس والسهــم، والأمر لم يقف عن ممارستها للرياضة فقط بل استطاعت حصد عدد كبير من الميداليات بعد مشاركتها في بطولات كثيرة.

كانت مبصرة حتى تخرجها 

منة الله عصام الدين تبلغ من العمر 29 عاماً ، تخرجت في كلية آداب قسم إعلام جامعة عين شمس 2015، كانت مبصرة، ولكن بعد تخرجها من الكلية بدأ نظرها يضعف تدريجياً حتى أصبحت كفيفة.

كان بصر منة طبيعي للغاية حتى أن وصلت للصف الثاني الإعدادي، وبدأت تعاني من مشكلات في الرؤية وضعف في النظر، واستخدمت بعد ذلك نظارة القراءة الخاصة بوالدها، وارتدتها معتقدة أن الأمر طبيعي وسيعود نظرها كما كان، ولكنها بدأت تفقده تدريجياً حتى وصلت للصف الأول الثانوي.

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معاناة مع الأطباء 

قالت منة عصام أنها عانت مع الأطباء كثيراً خلال الفترة التي كانت فيها مبصرة، مشيرة إلى أن هناك أحد أطباء العيون وصف لها نظارة طبية ليست مناسبة لحالتها الصحية مما أثر بالسلب على نظرها، وبدأ يضعف أكثر وأكثر.

وعُرضت على طبيب آخر وقال لها ولوالدها إن نظرها لن يدوم لأكثر من عامين، وأنها لن تتمكن من الرؤية في فترة المساء، ولكنها تعمدت أن تمارس كل ما تريده في فترة المساء، لتثبت لنفسها وللجميع أنها تستطيع مواجهة أي تحدي.

بعد تخرج منة وتعيينها في مجال العلاقات العامة لمدة عامين، استشارت طبيبة بعد وفاة والدها، عن طبيعة حالتها وما المفترض أن يتم خاصة أن حالتها كانت تتدهور يوماً بعد يوم وقالت لها الطبيبة إنها ستفقد بصرها في يوماً ما، وبالفعل قامت باستخراج شهادة التأهيل الخاصة بذوي الهمم، ولكن حالتها تدهورت وفقدت بصرها تماما وتركت وظيفتها.

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ممارستها للقوس والسهم 

اصابة منة للهدف المطلوب

بدأت منة  بممارسة رياضة القوس والسهم منذ عامين تقريباً، واختارت هذه الرياضة بالتحديد عندما قامت بزيارة النادي لممارسة رياضة الخيل والفروسية في البداية، ولكنها وجدت أنها تميل لممارسة رياضة القوس والسهم، وبالفعل سألت الكابتن بالنادي الخاص بتدريب رياضة القوس والسهم "الكابتن أشرف خليفة" عن إمكانية ممارسة هذه الرياضة وأوضحت له طبيعة حالتها و أنها كفيفة، وتحمس الكابتن أشرف خليفة لها وقام بتدريبها وتم وضع برنامج كامل بقيادة اللواء وليد المليجي رئيس نادى الحرس الجمهوري لتدريب منة الله عصام.

منة والكابتن أشرف خليفة

 بعد أن تم تدريب منة لمدة 6 أشهر استطاعت إصابة الهدف المطلوب، و كانت تلعب على مسافة 5 أمتار في البداية ثم تدرجت حتى وصلت إلى 18 مترا، وفي الفترة المقبلة ترغب في الوصول إلى مسافة 25 مترا، و دخلت بطــــولات عديدة محليـــة مثل الســـهم الفضي والذهبي وكأس مصـــر والجمهورية، و في كل بطولة حصلت على مركز أول وميدالية ذهبية فضلاً عن 3 بطولات ودية.

وقالت منة الله، إنها تأمل في الفترة القادمة أن تدخل البطولة التي ستقام في إنجلترا في شهر أغسطس المقبل وتحصل على ميدالية ذهبية لتستطيع المشاركة في الألعاب البارالمبية القادمة وتحصل على الميدالية الذهبية وليس المشاركة لمجرد المشاركة.

وأوضحت أنه نظراً لكونها الكفيفة الوحيدة التي تلعب القوس والسهم في مصر فمن شروط مشاركتها في البطولات الدولية أن تكون عضوة في اتحاد القوس والسهم للمكفوفين، لافتة إلى أن اتحاد المكفوفين لا يوجد ضمن رياضاته لعبة القوس والسهم، موضحة أنها تأمل أن تكون رياضة القوس والسهم ضمن رياضات اتحاد المكفوفين كي تتمكن من تمثيل مصر في البطولات الدولية ومن ثم المشاركة في بارالمبيات باريس القادمة.

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منة مصورة بارعة 

أما عن التصوير، فحصلت منة على دورات تدريبية في الكمبيوتر والأندرويد بالبرامج الناطقة، ودخلت ضمن مبادرة قد التحدي لتعليم المكفوفين التصوير، قامت بتصوير وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أثناء احتفالية قامت فيها بتكريمهم، وقامت بتصوير سفير سلطنة عمان عندما كان هناك لقاء يجمع بينه وبين المكفوفين هنا في مصر وكنت منة من ضمن الحاضرين.

قامت ايضا بتصوير الروائي عصام يوسف أثناء مشاركتها في برنامج العباقرة قادرون باختلاف الموسم الأول.

وشاركت في  فيلم أمل من بطولتها، والذي دخل عددا من المهرجانات مثل مهرجان يوسف شاهين، إنجلترا، إيران، فرنسا، إيطاليا، المغرب، حيث حاز الفيلم على المركز الثالث في إيطاليا، وعلى شهادة مشاركة في مهرجان يوسف شاهين. 

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