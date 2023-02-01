تضامن النواب توصي بإعادة فتح باب الإعانات المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي

أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب بإعادة فتح باب المساعدات والإعانات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي في فروع البنك بالمدن والمحافظات المختلفة، وذلك بعد مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أحمد بلال البرلسي، أمس.

وقال البرلسي في طلب الإحاطة الذي ناقشه في لجنة التضامن الاجتماعي، إن البنك ورغم نشره على موقعه الالكتروني عن عدد كبير من الخدمات التي يقدمها للمواطنين المحتاجين والمرضى وذوي الإعاقة وغيرهم، إلا أنه لا يقوم بتقديم هذه الخدمات فعليًا.

وأوضح النائب عن حزب التجمع أنه حاول الحصول على هذه الخدمات للمواطنين من فرع بنك ناصر في المحلة الكبرى، إلا أن إدارة البنك أبلغته أنه تم وقف التقديم على الإعانات من الفروع وأن التقديم عليها يتم بشكل مركزي، ما دفعه لمخاطبة البنك مركزيًا بعدد من الحالات ذات الظروف الخاصة، إلا أنه فوجئ أن البنك يرفض كل الحالات دون أسباب واضحة.

وأشار ممثل بنك ناصر في الاجتماع إلى انخفاض مساعدات البنك من 76 مليون جنيه العام المالي الماضي، إلى 18 مليون في العام الحالي، ليؤكد بلال أن هذا الانخفاض يؤكد طلب الإحاطة الذي تقدم به، ويؤكد تراجع البنك عن القيام بدوره الاجتماعي.