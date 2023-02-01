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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رغبة مشتركة وإرادة حقيقية| فيصل الشبول: علاقة الأردن ومصر بلا حدود.. فيديو

وزير الاتصال الحكومي
وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول

قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، فيصل الشبول، إن العلاقة بين الأردن ومصر ليس لها حدود، وهناك تنسيق دائم بين الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، وما جرى في القاهرة مؤخرًا في القضية الفلسطينية وتبني الزعيمين لهذه القضية والدعم المصري للوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس، والتركيز على ضرورة إيجاد حل سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقة الثلاثية مع العراق وتبني الزعيمين لوجهة نظر أساسية لهذا العمق العربي للعراق الذي يواجه ظروفًا صعبة منذ أكثر من 30 عامًا، وضرورة عودته لدورة الفاعل في الأسرة العربية، مشيرًا إلى أن الإطار الرباعي الذي بدأ العام الماضي بين مصر والأردن والإمارات، وانضمت لهم البحرين مفتوحًا فيما بعد للدول العربية.

رغبة مشتركة وإرادة حقيقية 

وأكد الشبول أن ما يجمع الأردن ومصر رغبة مشتركة وإرادة حقيقية من البلدين في التحرك في الإطار العربي؛ لأنه لا يمكن أن تتحرك دولة إذا لم يكن لديك قاعدة صلبة تنطلق منها في المنطقة العربية تتحرك منها وتبني الزعيمين للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية  له تأثير على الدبلوماسية العالمية.

فيصل الشبول المنطقة العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الأردن

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