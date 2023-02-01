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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث سياسي: أمريكا عادت إلى مصر مرة أخرى وزيارة بلينكن اعتراف بأهمية القاهرة

بشير عبد الفتاح
بشير عبد الفتاح

أكد بشير عبد الفتاح، الباحث السياسي، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استبق زيارته لمصر بوصفها بأنها أم الدنيا وأشاد بخطوات مصر في نطاق حقوق الإنسان كما أكد على أهمية مصر ومدى تمركزها القوي، وركز على الدور المصري في القضية الفلسطينية.

وأشار "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك تحول في العلاقات بين أمريكا والمنطقة العربية، مؤكدًا أن أمريكا تعود لمصر مرة أخرى، بينما العالم الآن يعيش الزمن الأمريكي.

وأوضح بشير عبد الفتاح، أن مصر من ضمن دول المرتكزات، وأمريكا تتصالح مع مصر في اعتراف بالدور المصري، منوهًا إلى أن مصر هي الطرف الوحيد الذي يمسك بخيوط اللعبة السياسية بأكملها، والقاهرة قادرة على إقناع الجميع، متابعا: "اعتراف أمريكا بأهمية مصر في القضية الفلسطينية كان واضحًا من زيارة بلينكن".

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