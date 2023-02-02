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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو.. ابنة الراحل يونس شلبي تبكي على الهواء لهذا السبب.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الـ 3 المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي: 

ابنة الراحل يونس شلبي تبكي على الهواء لهذا السبب.. فيديو
قالت دعاء يونس شلبي إبنة الفنان الراحل يونس شلبي، إنها ذهلت عند رؤيتها تقليد الفنان ماجد القلعي نبرة صوت والدها بمشهد من فيلم المطارد، متابعة: "خلتنا كلنا نحس إن بابا لسه موجود .. كلنا قعدنا نعيط".

وأضافت ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات"  على فضائية "النهار" أن ماجد القلعي قلد نبرة صوت والدها الحزينة في الفيلم، موجهة إليه التساؤل "ازاي جبت نفس نبرته الحزينة؟" ورد ماجد القلعي، ضيف البرنامج: "أنا حسيته وحبيته وأعرفه شخصيًا وقعدت معاه، بس ما شفتوش وهو حزين بس حسيته طلع ده"

 

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الـ 3 المقبلة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن الكتل الهوائية تتغير من منخفضات جوية لارتفاعات جوية، وبدأت تغير اتجاهات الرياح، موضحا أن الكتل الهوائية الباردة أثقل من الهواء الساخن.
وأضاف “شاهين”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، أن التغيرات المناخية تعمل على تغير الكتل الهوائية حيث نرى ظواهر جوية أكثر سوءا، مثل الأمطار الغزيرة والتى تكون أكثر من المعدلات فى المرة الواحدة، وسقوط حبات الثلج، والتى تسبب فى الظواهر الجوية العنيفة.
 

إيه هنزله بإسدال يعني!.. منة عرفة تكشف حقيقة صورها على البحر

تحدثت الفنانة منة عرفة، عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ.
وأضافت  الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، أن من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.
 

بسبب سوء الطقس في الشتاء.. نصائح مهمة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية| فيديو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا ينبغي الخروج من المنزل للشخص المصاب بارتفاع في درجة الحرارة ويعاني من أعراض الإصابة بالالتهابات الفيروسية؛ لمنع الضرر عن الآخرين.

 وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على فضائية "سي بي سي"، أن يجب على مرضى الحساسية المزمنة من الأطفال ضعيفي المناعة، وكذلك الأشخاص المجبرين على الخروج من المنزل  ارتداء "الماسك" أو منديل مبلل للحمايه من الأتربة.

 

في رمضان؟.. ثروت الزيني يكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن والبيض

كشف الدكتور ثروت الزيني ، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجات الدواجن ، أن أزمة إرتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية  خلال الفترة الحالية تعود لعدة عوامل أهمها ارتفاع اسعار الدولار والذي ينعكس على اسعار الاعلاف المرتبط ارتباط وثيق بأسعار الدواجن والبيض .

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أن قطاعا كبيرا ومزارع كثيرة خرجت من الإنتاج  بسبب ارتفاع اسعار الدولار وانسحبت من السوق المصري مما احدث خلل وارتفاع الاسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية ، نتيجة لأزمات الأعلاف خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

 

الكمامة والكحول.. هانى الناظر يقدم نصائح مهمة للوقاية من الطقس السيئ

قال الدكتور هانى الناظر ، استشاري الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الاسبق ، إن المحافظة على الجسم والصحة العامة والوقاية من الأمراض يتطلب اتباع بعض الإرشادات والنصائح البسيطة لتخطي العقبات والمشاكل الصحية التي تتعرض لها كل الفئات العمرية مثل البرد والأنفلونزا والرشح والزكام  في ظل الطقس السيئ وتغير المناخ.

وأكد الناظر ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، علي ضرورة تناول السوائل الساخنة مثل القرفة والنعناع والزنجبيل وتناول المياه باستمرار  لتنشيط الدورة الدموية وإغلاق نوافذ المنزل جيدًا  وتناول طبق السلطة الخضراء التى يمثل ما يسمى بالصيدلية، مناشدا السيدات استخدام كريمات الترطيب ودهان الجلد لحمايته من الجفاف وعند العودة للبيت الاستحمام بالماء الدافئ والصابون.  
 

وزارة الآثار: فيتش تتوقع زيارة 52.4 مليون سائح لمصر حتى 2026
قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن وكالة فيتش العالمية توقعت أن مصر سوف  يزورها  52.4 مليون سائح في الفترة من 2023 وحتى 2026.

وأضاف “شاكر”، في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "وكالة فيتش أكدت تطور البنية التحتية في مصر وزيادة معدلات الاكتشافات الأثرية بما ينعكس إيجابيا على أعداد السائحين".

 

مفاجأة.. اتهام نجل الفنان إيمان البحر درويش في حادث مصرع طفل بالإسكندرية

كشف محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، تفاصيل مصرع نجله في حادث اصطدام سيارة ابن الفنان إيمان البحر درويش بسيارته.

وأوضح محمود الشوربجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المتهم كان يسير بسرعة جنونية في الطريق، مما أسفر عن اصطدام سيارة المتهم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما، إذ انقلبت السيارة وأسفر عن مصرع الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة بكدمات.
 

المعهد القومي للبحوث يكشف رحلة المذنب الأخضر واقترابه من الأرض

كشف الدكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومى لللبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رحلة المذنب الأخضر حتى وصوله لأقرب مسافة للأرض، قائلًا: "إن المذنب الأخضر له اسم علمي عام 2022، حيث تم اكتشافه علميًا في مارس 2022". 
أضاف جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الأربعاء ، أنة طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها العالم والرصد المستمر للمذنب منذ اكتشافه، تم إثبات أنه يدور دورة كاملة حول المجموعة الشمسية في قرابة 50 ألف سنة.
 

الحق ابنك وقع..تفاصيل مؤلمة في وفاة تلميذ بعد حصوله على حقنة مضاد حيوي

روى محمد حسن والد الطفل المتوفي  بعد حصوله على حقنة مضاد حيوي في صيدلية بأسيوط، تفاصيل الحادث .

وقال محمد حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"، ::"  ابني كان تعبان ونزل الصيدلية عشان يحصل على مخفض حرارة  وذهب للصيدلية مع شقيقه".
 

 

حالة الطقس ارتفاع الأسعار عزة مصطفي حسام حسن مصر

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