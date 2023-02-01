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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الاتصال الحكومي الأردني: لا استقرار للمنطقة دون حل القضية الفلسطينية

فيصل الشبول، وزير
فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي الأردني

قال فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي الأردني، إن الأردن ومصر تجمعهما رغبة واحدة مشتركة، وإرادة حقيقية من البلدين، أنه لا يمكن التحرك دوليًا دون قاعدة عربية صلبة، لذلك تبنوا القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

وأضاف وزير الاتصال الحكومي الأردني، خلال لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آفاق العلاقة بين مصر والأردن ليس لها حدود، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في العديد من القضايا، وتبنى الزعيمان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الاتصال الحكومي الأردني،  أن الزعيمين تركيزهما انصب على ضرورة إيجاد حل سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لا استقرار بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية، وهناك دعم مصري للوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس.

 

 صعيد العلاقة الثلاثية مع العراق الشقيق

ولفت وزير الاتصال الحكومي الأردني، إلى أنه على صعيد العلاقة الثلاثية مع العراق الشقيق، تبنى الزعيمان موقفًا أساسيًا بدعم العمق العربي الذي يواجه ظروفًا صعبة، والعمل على وحدة أراضيه وعودته الفعالة في المنطقة، حيث يتوافقان في وجهات النظر.

فيصل الشبول القضية الفلسطينية دعم مصر فلسطين مصر

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