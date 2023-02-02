عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: مؤسسة فاهم وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي مساء اليوم فعاليات اللقاء الحوارى "افهم….اسمع… اتكلم " ، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والسفيرة نبيلة مكرم  رئيسة مجلس أمناء المؤسسة ،  وبمشاركة نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ونائبات البرلمان واعضاء وعضوات المجلس ومقررات واعضاء  فروع المجلس بالمحافظات.


حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفيرة نبيلة مكرم في بيت المرأة المصرية ، وعبرت عن سعادتها باختيار المجلس لتنظيم أول فاعلية رسمية لمؤسسة فاهم ، وأكدت أن مؤسسة فاهم هي مؤسسة وليدة  تمثل طاقة نور للعديد من الاسر بالمجتمع ، مشيدة بأن السفيرة نبيلة مكرم قد اختصت الأم المصرية منذ البداية بهذا الحوار ايمانا منها  بضرورة  أن تتحدث اولا مع" صاحبة الدار" ، وأكثر فرد يتأثر بما يعاني منه الابن او الابنة من مرض نفسي داخل الأسرة، قائلة:" المرض النفسي هو أصعب الأمراض التي يعاني منها الافراد ، والمشكلة ليست في المريض النفسي  ولكن في نظرة المجتمع ، وعلينا أننا نتعاون جميعا نسمعهم ونحاورهم فالحوار مهم جدا للمريض النفسي " . 


وأضافت الدكتورة مايا مرسى ، قائلة": أُقدر للسفيرة نبيلة مكرم هذه الشجاعة والمقدرة والمحبة والعطاء والرحمة ، وتفكيرها في أمهات لا تستطيع الحديث عما يعانين منه مع ابنائهن وبناتهن " ، واكدت أن المجلس سوف يتعاون مع المؤسسة لدخول جميع قرى ومنازل مصر من خلال فروعه بالمحافظات ،وبالتعاون مع المقررات لتقديم الدعم النفسي لجميع الافراد بالتعاون مع مجموعه من الأطباء النفسيين، لافته أنه لا يوجد أحد ليس لديه وجع او احساس ورغبه فى الحديث مع من يساعده ويمد له يد العون ، واضافت " الأب والأم بيقفوا بكل صمود في أصعب المحن لان الحياة لازم تمشي والألم صعب لكن لازم نعيش". 


وشددت على ضرورة التواصل والحديث المستمر مع بناتنا و ابنائنا ، والاستماع اليهم والاهتمام بحديثهم وفهمه ، مشيرة أن الضغط النفسي الذي ولدته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً سوف تؤثر علي الاجيال الجديدة بشكل كبير.

 
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي دور مكتب شكاوى المجلس فى تقديم الدعم النفسي، مؤكدة أن فروع المجلس بكل المحافظات جاهزة لتقديم يد العون، مؤكدة أهمية الخط الساخن١٦٣٢٨  لامانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة  فى المساعدة على معرفة الاضطرابات النفسية وكيفية التعامل معها.


واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر الى السفيرة نبيلة مكرم والي المؤسسة على هذا العمل النبيل الذي يمس كل اسرة  مصرية.


فيما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بإقامة الفعالية الأولى لمؤسسة "فاهم" بمقر المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أهمية تقديم المساندة لأسرة من يعانون من المرض النفسي و التي عادةً ما تتألم مثل المريض ، مضيفة أن مؤسسة "فاهم" تسعى إلى تقديم الوعى النفسي حول كيفية التعامل مع المشاعر ، وثمنت دور الأم في هذا الشأن باعتبارها عمود المنزل، ومصدر الثقة والقوة النابعة داخل أسرتها .
   

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية دور الأسرة في نشر الوعى والثقافة أن المرض النفسي ليس وصمة عار بل هو ألم يجب احتواءه والتعامل معه، وضرورة تشجيع الفتيات و الأبناء داخل كل أسرة للحديث عن مشاعرهم بصفة دائمة .


  وأشارت رئيسة مؤسسة فاهم إلى التعاون مع الفنانة التشكيلية راندا فؤاد لصقل مواهب من يعانون من الاضطرابات النفسية واقامة معارض لهم لتشجيعهم على التغلب على محنة المرض ومواصلة الحياة.


واختتمت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه التحية للأمهات المصريات متمنية أن يرزقهن الله الصبر والقوة فى تجاوز جميع تحديات الحياة.


وتضمن اللقاء جلسة حوارية مع الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي ، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، وادارها الإعلامي حسام  الدين حسين  ، حيث تضمنت التأكيد على ضرورة توعية المجتمع بطبيعة المرض النفسى وطرق التعامل مع المريض النفسى ، واهمية تقديم جميع أوجه الدعم لهذا المريض ولأسرته،  والتأكيد على أن المرض النفسى ليس وصمة عار بل هو مرض مثل جميع الامراض البدنيه يحتاج الى العلاج ، ، وأن الاضطرابات النفسية تتأثر بالعوامل الجينية والوراثية والبيئية ، وتم استعراض الفروق بين الأعراض النفسية والمرض النفسي.

IMG-20230201-WA0363
IMG-20230201-WA0363
IMG-20230201-WA0362
IMG-20230201-WA0362
IMG-20230201-WA0354
IMG-20230201-WA0354
IMG-20230201-WA0355
IMG-20230201-WA0355
IMG-20230201-WA0353
IMG-20230201-WA0353
IMG-20230201-WA0352
IMG-20230201-WA0352
IMG-20230201-WA0350
IMG-20230201-WA0350
IMG-20230201-WA0348
IMG-20230201-WA0348

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

رد فعل زوجة فيريرا بعد عودته لـ تدريب الزمالك

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

لو عندك التهاب حلق..ملعقة من هذا المشروب تقضى عليه

سورة من 30 أية تشفع لصاحبها.. داوم على قرأتها قبل النوم

تحالف أمريكي هندي جديد في مواجهة هيمنة الصين على مستقبل التكنولوجيا عالميا

فريدة الشوباشي: الدولة تضع بناء الإنسان في المقام الأول.. فيديو

جرام الذهب يسجل 1490 جنيه..و هذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

الجاي خير.. أحمد عبد القادر يعلق على الفوز الأول بمونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة في أسعار أودي Q2 وQ3 لعام 2023

عدت الـ2 مليون.. مواصفات وأسعار أودي A5 وA6 لعام 2023

طريقة عمل فطيرة بالجبن والزبدة| بمذاق لا يقاوم

بث مباشر..الأرض على موعد الليلة مع ظهور مذنب يوم القيامة..وما علاقته بالقرآن؟

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ