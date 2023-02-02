مايا مرسي: مؤسسة فاهم وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الأسر بالمجتمع

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي مساء اليوم فعاليات اللقاء الحوارى "افهم….اسمع… اتكلم " ، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة مجلس أمناء المؤسسة ، وبمشاركة نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ونائبات البرلمان واعضاء وعضوات المجلس ومقررات واعضاء فروع المجلس بالمحافظات.



حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفيرة نبيلة مكرم في بيت المرأة المصرية ، وعبرت عن سعادتها باختيار المجلس لتنظيم أول فاعلية رسمية لمؤسسة فاهم ، وأكدت أن مؤسسة فاهم هي مؤسسة وليدة تمثل طاقة نور للعديد من الاسر بالمجتمع ، مشيدة بأن السفيرة نبيلة مكرم قد اختصت الأم المصرية منذ البداية بهذا الحوار ايمانا منها بضرورة أن تتحدث اولا مع" صاحبة الدار" ، وأكثر فرد يتأثر بما يعاني منه الابن او الابنة من مرض نفسي داخل الأسرة، قائلة:" المرض النفسي هو أصعب الأمراض التي يعاني منها الافراد ، والمشكلة ليست في المريض النفسي ولكن في نظرة المجتمع ، وعلينا أننا نتعاون جميعا نسمعهم ونحاورهم فالحوار مهم جدا للمريض النفسي " .



وأضافت الدكتورة مايا مرسى ، قائلة": أُقدر للسفيرة نبيلة مكرم هذه الشجاعة والمقدرة والمحبة والعطاء والرحمة ، وتفكيرها في أمهات لا تستطيع الحديث عما يعانين منه مع ابنائهن وبناتهن " ، واكدت أن المجلس سوف يتعاون مع المؤسسة لدخول جميع قرى ومنازل مصر من خلال فروعه بالمحافظات ،وبالتعاون مع المقررات لتقديم الدعم النفسي لجميع الافراد بالتعاون مع مجموعه من الأطباء النفسيين، لافته أنه لا يوجد أحد ليس لديه وجع او احساس ورغبه فى الحديث مع من يساعده ويمد له يد العون ، واضافت " الأب والأم بيقفوا بكل صمود في أصعب المحن لان الحياة لازم تمشي والألم صعب لكن لازم نعيش".



وشددت على ضرورة التواصل والحديث المستمر مع بناتنا و ابنائنا ، والاستماع اليهم والاهتمام بحديثهم وفهمه ، مشيرة أن الضغط النفسي الذي ولدته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً سوف تؤثر علي الاجيال الجديدة بشكل كبير.



واستعرضت الدكتورة مايا مرسي دور مكتب شكاوى المجلس فى تقديم الدعم النفسي، مؤكدة أن فروع المجلس بكل المحافظات جاهزة لتقديم يد العون، مؤكدة أهمية الخط الساخن١٦٣٢٨ لامانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة فى المساعدة على معرفة الاضطرابات النفسية وكيفية التعامل معها.



واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر الى السفيرة نبيلة مكرم والي المؤسسة على هذا العمل النبيل الذي يمس كل اسرة مصرية.



فيما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بإقامة الفعالية الأولى لمؤسسة "فاهم" بمقر المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أهمية تقديم المساندة لأسرة من يعانون من المرض النفسي و التي عادةً ما تتألم مثل المريض ، مضيفة أن مؤسسة "فاهم" تسعى إلى تقديم الوعى النفسي حول كيفية التعامل مع المشاعر ، وثمنت دور الأم في هذا الشأن باعتبارها عمود المنزل، ومصدر الثقة والقوة النابعة داخل أسرتها .



كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية دور الأسرة في نشر الوعى والثقافة أن المرض النفسي ليس وصمة عار بل هو ألم يجب احتواءه والتعامل معه، وضرورة تشجيع الفتيات و الأبناء داخل كل أسرة للحديث عن مشاعرهم بصفة دائمة .



وأشارت رئيسة مؤسسة فاهم إلى التعاون مع الفنانة التشكيلية راندا فؤاد لصقل مواهب من يعانون من الاضطرابات النفسية واقامة معارض لهم لتشجيعهم على التغلب على محنة المرض ومواصلة الحياة.



واختتمت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه التحية للأمهات المصريات متمنية أن يرزقهن الله الصبر والقوة فى تجاوز جميع تحديات الحياة.



وتضمن اللقاء جلسة حوارية مع الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي ، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، وادارها الإعلامي حسام الدين حسين ، حيث تضمنت التأكيد على ضرورة توعية المجتمع بطبيعة المرض النفسى وطرق التعامل مع المريض النفسى ، واهمية تقديم جميع أوجه الدعم لهذا المريض ولأسرته، والتأكيد على أن المرض النفسى ليس وصمة عار بل هو مرض مثل جميع الامراض البدنيه يحتاج الى العلاج ، ، وأن الاضطرابات النفسية تتأثر بالعوامل الجينية والوراثية والبيئية ، وتم استعراض الفروق بين الأعراض النفسية والمرض النفسي.

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