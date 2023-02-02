عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش: البرامج المميزة تُعد بوابة لتنمية مواردنا الذاتية

الدكتور حسن الدمرداش
الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، إن البرامج المميزة فى الجامعات الحكومية تُعد بوابة الجامعات لتنمية مواردها الذاتية من خلال مصروفات الطلاب أو من خلال إحداث نُظم متطورة وجديدة فى التعليم، بما يحسن من خريج الجامعات، خاصة فى سوق العمل سواء المحلية أو الدولية.

وأضاف الدمرداش أن المناهج الدراسية بكليات الجامعة مرتبطة بسوق العمل، ومنها كليات غير تقليدية ككليتى: العلوم الزراعية البيئية والاستزراع المائي  والمصايد البحرية. 

وأوضح أن هذه البرامج قادرة على تطوير العملية التعليمة، مشيرًا إلى أن جميع البرامج المميزة بدأت العمل بعد دراسة جدوى تتضمن احتياجات سوق العمل، والأعداد المتوقع قبولها فى البرنامج، والتكلفة الفعلية للدراسة ومصروفات البرنامج للطلاب. 

وأكد الدمرداش أن هناك أربعة برامج مميزة بكليات الجامعة لتوفير الموارد الذاتية، وجميعها تسير فيها الدراسة على أكمل وجه وهي:
- برنامج التغذية العلاجية، بكلية الاقتصاد المنزلي. 

- برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، كلية الآداب. 

- وفى كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية: برنامجا “تكنولوجيا الاستزراع البحري، وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية”.

txt

محافظ شمال سيناء: الطرق من العوامل الهامة لدفع عجلة التنمية

العريش جامعه البرامج المميزة الذاتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

بشري سارة ..زيادة الدعم لـ 75 جنيها وإعادة المحذوفين من بطاقات التموين..سيناريوهات برلمانية

موضوعات متعلقة

صحة سيناء.. استمرار الندوات التوعوية بأضرار التدخين في المراكز الحضرية

محافظ شمال سيناء: الطرق من العوامل الهامة لدفع عجلة التنمية

سقوط أمطار خفيفة في شمال سيناء

لجان لمتابعة المراكز التكنولوجية بمدن سيناء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

رياح باردة وأجواء ممطرة على مناطق بشمال سيناء

تنفيذ 3 ندوات صحية ضمن فعاليات القوافل السكانية بقرى سيناء

علي غيط: برنامج فرصة يوفر وظائف جديدة لأبناء شمال سيناء

القومي للسكان ينظم القوافل الشاملة بقرى شمال سيناء

ترشيحاتنا

بدون هزيمة .. أوكلاند سيتي ينضم لضحايا الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر تحت قيادة كولر

طقس مصر اليوم.. الأرصاد تبشر بتحسن الأحوال الجوية |تفاصيل

وزيرة الهجرة: لا نعارض رغبات الشباب ونسعى لتوفير الفرص الآمنة

تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

وكيل الأزهر السابق يحذر من التعصب الرياضي: على المصريين المهتمين بالكرة الفرح بفوز الأهلي

نصيرة الغلابة| فيات 128 بـ 25 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمس القلب.. شاهد ردة فعل أحمد حلمي على صوت منشد شاب

هتنجذبي له في البداية.. إزاي تعرفي إن الشخص المرتبطة بيه مختل عقليا؟!

بعد النقل للعاصمة الإدارية.. ما مصير مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية| تفاصيل

يخفض الكوليسترول بنسبة 60%.. تناول هذا الطعام على مائدة الإفطار

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ