رئيس جامعة العريش: البرامج المميزة تُعد بوابة لتنمية مواردنا الذاتية

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، إن البرامج المميزة فى الجامعات الحكومية تُعد بوابة الجامعات لتنمية مواردها الذاتية من خلال مصروفات الطلاب أو من خلال إحداث نُظم متطورة وجديدة فى التعليم، بما يحسن من خريج الجامعات، خاصة فى سوق العمل سواء المحلية أو الدولية.

وأضاف الدمرداش أن المناهج الدراسية بكليات الجامعة مرتبطة بسوق العمل، ومنها كليات غير تقليدية ككليتى: العلوم الزراعية البيئية والاستزراع المائي والمصايد البحرية.

وأوضح أن هذه البرامج قادرة على تطوير العملية التعليمة، مشيرًا إلى أن جميع البرامج المميزة بدأت العمل بعد دراسة جدوى تتضمن احتياجات سوق العمل، والأعداد المتوقع قبولها فى البرنامج، والتكلفة الفعلية للدراسة ومصروفات البرنامج للطلاب.

وأكد الدمرداش أن هناك أربعة برامج مميزة بكليات الجامعة لتوفير الموارد الذاتية، وجميعها تسير فيها الدراسة على أكمل وجه وهي:

- برنامج التغذية العلاجية، بكلية الاقتصاد المنزلي.

- برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، كلية الآداب.

- وفى كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية: برنامجا “تكنولوجيا الاستزراع البحري، وبرنامج تكنولوجيا المصايد البحرية”.