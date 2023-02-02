غادة عادل رفقة ابنتها في أحدث ظهور على انستجرام| شاهد

شاركت الفنانة غادة عادل، صوراً جديدة لها مع ابنتها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزلت غادة عادل في ابنتها مريم، وكتبت في الاستوري: “كل شيء ليا”.

أكدت الفنانة غادة عادل على استئناف تصوير فيلمها الجديد أهل الكهف، بعد انتهاء موسم رمضان القادم.



وقالت غادة عادل في تصريح خاص لصدى البلد أنها تلقت مكالمة تلفونية من المخرج عمرو عرفة أكد لها على استئناف تصوير مشاهد الفيلم الذى توقف لظروف إنتاجية عقب موسم شهر رمضان مباشرة.



وتابعت غادة أن المشاهد المتبقية لها في فيلم أهل الكهف عبارة عن أسبوعين تصوير فى المغرب وعدد من المشاهد الأخرى داخل القاهرة.

