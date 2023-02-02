ضبط لحوم لا تصلح للاستهلاك الآدمى ومخالفات في البيع بدمياط



شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وإدارة المتابعة بالمحافظة بمدينة فارسكور تم ضبط كمية 84كيلو لحم مفروم معبأ فى عبوات شفافة لايحمل أية بيانات بالصلاحية أو التعبئة تم التحفظ عليها للعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر رقم 2395جنح فارسكور ..

كما توجهت عدة حملات أخرى إلى كل من ناحية عزبة البرج وكفر البطيخ وشارع فكرى زاهر بدمياط أسفرت عن ضبط عدد ١٠٧٥ محضر تموينى منها محضر رقم 943جنح كفر البطيخ ضد مخبز بلدى لتجميع 8شيكارة دقيق مدعم للبيع بالسوق السوداء خارج منظومة الدعم ( يستحق عنها فروق اسعار لهيئة السلع التموينية) مع عدد 3مخبز مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن مع عدد 5محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلع السكر والسجائر والارز .

كما تم تحرير عدد 103محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور ، مع محضر عرض أكياس ملح مجهولة المصدر بدون فواتير ..عدد 30محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهاده صحيه ..عدد 3محضر مناديب توزيع غاز بدون تصريح معتمد وغير معلن عن سعر استبدال الاسطوانه ..5محضر استخدام أكياس سوداء محظور استعمالها .

كما تم تحرير 3محضر لمحلات جزارة لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية والذبح خارج المجزر ..8محضر إخفاء مخازن تابعه للمحل وعدم الاعلان عنها .

يأتى ذلك في إطار تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاه فى الاسعار كما تم ضخ كمية 75طن أرز أبيض فاخر بمعارض اهلا رمضان المنتشره بجميع مدن المحافظة بكل من ( الزرقا ..السرو ..الروضه ..دمياط .ميت ابو غالب ..كفر سعد ..دمياط الجديده ..عزبة البرج ).