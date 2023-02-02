ولي العهد السعودي يستقبل وزيرة الخارجية الفرنسية

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضر من الجانب الفرنسي السفير لدى السعودية لودوفيك بوي، ومديرة قسم أفريقيا والشرق الأوسط آن غيغين، ومستشار وزيرة الخارجية الفرنسية برونو بيريرا دا سيلفا، ومستشارة وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة ليتيسيا بيرا.