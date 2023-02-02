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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رش وتطهير المنشآت الحكومية بشمال سيناء للوقاية من الأمراض المعدية

أعمال رش وتطهير المنشآت
أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية بسيناء

تنفذ وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بقاطية مركز ومدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء ، خطة لرش وتطهير المنشآت الحكومية تنفيذا للاجراءات الإحترازية،  للوقاية من الأمراض المعدية بناءا على توجيهات مدير  ادارة المتوطنة بالعريش ومدير الادارة الصحية ببئر العبد الدكتور على محمد حسن.

تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

٥ منشآت 


وقد قام فريق الملاريا وناقلات الأمراض  برش  وتطهير   ٥ منشآت حكومية في نطاق قرية قاطيه وهي :

 الوحده الوحدة الصحية ب ٦اكتوبر والوحده الصحية بالشهدا والوحدة المحلية بالكرامة وأوقاف رمانة وإدارة الشباب برمانة .

وقد شمل برنامج الرش،    اكوام  القمامة  بالمبيدات اللازمة لمكافحة الحشرات والباعوض ، لمنع انتقال الأمراض المعدية للمواطنين، خاصة وأن هناك استخدام للسبلة في تسميد الزراعات في المنطقة والتي ينتشر فيها الذباب بأعداد كبيرة.

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سيناء تطهير الحكومية الأمراض المعدية

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