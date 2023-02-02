مرتديًا زي الشرطة.. معلومات صادمة عن مفجّر مسجد بيشاور في باكستان

قال قائد شرطة إقليم خيبر بختون، اليوم الخميس، إن الانتحاري الذي نفذ الهجوم في مسجد بمجمع للشرطة في مدينة بيشاور الباكستانية كان يرتدي زي الشرطة ودخل المنطقة الأمنية الشديدة الحراسة على متن دراجة نارية، حسبما أفادت وكالة رويترز.

الهجوم أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل هذا الأسبوع، وأوضح قائد الشرطة معظم جاه أنصاري بأن منفذ الهجوم كان عضوا في شبكة لمتشددين.

وذكر أنصاري “أعترف أن هذا كان خطأ أمنيا، رجالي لم يتمكنوا من إيقاف الحادث،هذا خطأي”.

وأكد قائد الشرطة أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت الانتحاري، الذي كان واضعا خوذة وكمامة، وهو يقود دراجته النارية متجاوزا نقطة التفتيش الرئيسية لمنطقة بوليس لاينز.

وأضاف أنه أوقف دراجته بعد ذلك، وسأل عن الطريق إلى المسجد وسار إليه، مضيفا “اعتقد حراس الشرطة عند المدخل الرئيسي أنه من قوات الأمن ولم يفتشوه”.