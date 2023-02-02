بأفكار إبداعية.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يوعي الأطفال بالحفاظ على البيئة

واصل ركن رياض الأطفال بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نشاطاته الهادفة لتوعية الأطفال والنشء من رواد المعرض بأهمية الحفاظ على البيئة.

وشهدت أعمال اليوم تقديم عدد من المبادرات الإبداعية التوعوية للأطفال، التي اعتمدت في أغلبها على أفكار إبداعية تناسب الأطفال وتعزز فيهم قيم الحفاظ على البيئة، ومعرفة أهمية الزراعة والحفاظ على المساحات الخضراء، ومن اهمها مبادرة "ازرع معانا وحافظ على هوانا" لتعريف الأطفال قيمة الزراعة للإنسان وأهميتها له، ودورها في حفظ حياة الإنسان واستقراره.

وشملت نشاطات اليوم، والتي قدمتها إدارة رياض الأطفال، بمنطقة دمياط الأزهرية، مبادرة "تاج الطفل"، والتي تهدف لتعريف الأطفال بالكرة الأرضية ومكوناتها من بحار وأنهار ومساحات خضراء، لغرس مباديء الحفاظ على البيئة وتعريفهم بأهمية الكوكب وطرق المحافظة عليه، وقد لاقت المبادرات إقبالا كبيرا من الأطفال بالمعرض.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.